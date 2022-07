Covid-19 : la profession médicale partagée sur la réintégration des soignants non vaccinés

Il y a un an, Christine était auxiliaire de vie auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Mais elle a dû troquer ce métier contre celui de femme de ménage, car elle a choisi de ne pas se faire vacciner. "C'est dommage, estime-t-elle, parce que j'aimais ce que je faisais et je pense que je le faisais bien. Il y a certains jours où je me dis : mince, pourquoi je ne m'occupe pas d'une personne qui a besoin de moi ? Parce qu'il y a énormément de besoins." L'ancienne soignante exprime de l'incompréhension, mais aussi une certaine résignation. "J'ai été délaissée, comme laissée pour compte. Même si on me triplait mon salaire, je ne m'occuperais plus des autres, je n'ai plus envie", affirme-t-elle.

S'immuniser pour protéger les autres

Cette décision du gouvernement s'appuie sur les positions des scientifiques, notamment de la Haute Autorité de Santé, comme l'expliquait vendredi le ministre de la Santé François Braun. Mais peu importe les conséquences : toujours pas de vaccin pour Christine, qui refuse de faire demi-tour. Néanmoins, l'absence des salariés non vaccinés pèse sur les établissements de santé et les Ehpad, comme l'explique le Dr Catherine Legal, responsable des urgences de l'hôpital d'Argenteuil, où dix soignants manquent à l'appel. "On fait ce qu'on veut, comme on veut, si on veut, quand on a envie ? Non. Peut-être qu'un jour, le Covid disparaîtra comme a disparu la variole, mais pour le moment, le Covid est bien actif", indique-t-elle.

"On reste donc dans un schéma où il faut s'immuniser, pour protéger les autres, se protéger et encore plus quand on est au contact de gens qui sont fragiles et qui en meurent encore." Christine Legal, responsable des urgences de l'hôpital d'Argenteuil à franceinfo

Ces dernières semaines, l'unité Covid de l'hôpital d'Argenteuil s'est à nouveau remplie : quasiment la moitié des lits est désormais occupée.