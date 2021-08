Covid-19 : la moitié de la population américaine est entièrement vaccinée

La moitié de la population américaine est désormais entièrement vaccinée contre le Covid-19, a déclaré vendredi 6 août Cyrus Shahpar, en charge du suivi des données sur le virus pour la Maison Blanche. En pleine propagation du variant Delta, le nombre d'injections réalisées aux Etats-Unis est en hausse ces dernières semaines. Au total, plus de 165 millions de personnes ont reçu les deux doses des vaccins de Pfizer ou de Moderna, ou bien la dose unique du vaccin de Johnson & Johnson.

Friday just in: +821K doses reported administered, including 565K newly vaccinated. 7-day average of newly vaccinated is up 11% from last week and 44% over past 2 weeks. 50% of Americans (all ages) are now fully vaccinated. Keep going!