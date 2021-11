Covid-19 : la Haute Autorité de Santé recommande une troisième dose pour les plus de 40 ans

65 ans, 50 ans, et désormais 40 : la Haute Autorité de Santé recommande à compter du vendredi 19 novembre le rappel vaccinal dès 40 ans, six mois après la vaccination complète. Les experts ont analysé les dernières données scientifiques, qui montrent que l'immunité baisse au cours du temps, quel que soit l'âge. Selon une recherche américaine, l'efficacité contre l'infection passe de 88 % le premier mois après la vaccination, à 47 % après 5 mois.



Efficace même chez les jeunes

En Israël, qui a commencé les rappels dès l'été, l'effet protecteur du rappel s'observe même chez les plus jeunes : le risque d'hospitalisation des 40/69 ans est de 105/100 000 chez les personnes ayant reçu deux doses de vaccin, et de 8/100 000 pour celles qui ont fait le rappel. Concernant les personnes qui ont déjà eu le Covid-19, "si les personnes ont eu le Covid avant de se faire vacciner, (…) ils n'ont pas besoin de rappel", a déclaré la Haute Autorité de Santé. Le gouvernement prévoit de recevoir presque 26 millions de doses Pfizer et Moderna aux mois de novembre et décembre .