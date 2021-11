Covid-19 : la Haute Autorité de santé recommande une troisième dose de vaccin à partir de 40 ans

Alors que la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 est appliquée aux séniors de plus de 65 ans, la Haute Autorité de santé préconise, vendredi 19 novembre, son administration aux adultes de plus de 40 ans.

Et si les adultes âgés entre 40 et 64 ans devaient également recevoir une nouvelle dose du vaccin contre le Covid-19 ? C'est ce que préconise la Haute Autorité de santé (HAS), vendredi 19 novembre. "Dans le contexte de reprise de l'épidémie, nous avons eu des données nouvelles qui montrent une réelle efficacité à partir de 40 ans", explique le Pr. Dominique Le Guludec, présidente de l'instance. Le gouvernement devrait suivre l'avis de la Haute Autorité de la santé.

Une baisse d’efficacité du vaccin après plusieurs mois

Cette préconisation de la HAS provient de plusieurs études qui démontrent une efficacité moindre des vaccins plusieurs mois après avoir été injectés. En effet, une étude américaine a prouvé que le vaccin Pfizer ne protégeait plus qu’à 47% six mois après injection contre 88% un mois après. Enfin, la HAS précise que les personnes vaccinées ayant eu le covid avant d’être vacciné n’ont pas besoin de dose de rappel pour le moment. Pour l'heure, la HAS explique qu’il est trop tôt pour savoir si la dose de rappel concernera toutes les tranches d’âge. Santé Publique France rappelle que la France a enregistré 21 220 nouveaux cas de covid-19, vendredi 19 novembre.