Covid-19 : la Cnil valide, sous conditions, l'envoi aux médecins de la liste de leurs patients non-vaccinés

"La Cnil, en principe défavorable à une telle pratique, considère que la situation sanitaire exceptionnelle peut la justifier". Dans un communiqué publié mercredi 7 juillet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a validé, sous conditions, l'envoi aux médecins de la liste de leur patients non-vaccinés contre le Covid-19 par l'assurance maladie. La décision est justifiée par une "situation sanitaire exceptionnelle" explique l'institution.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait demandé un avis à la Cnil sur cette pratique fin-juin. "Nous allons pouvoir adresser la liste des patients non vaccinés aux médecins traitants en lien avec l'évolution du cadre réglementaire, a déclaré aux Echos le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), Thomas Fâtome. Nous allons aussi renforcer le partenariat avec les pharmaciens, qui sont un vrai relais de contact par exemple auprès des diabétiques ou des hypertendus".

La Cnil a cependant posé des conditions à l'autorisation de cette pratique. Celle-ci devrait concerner "uniquement" les médecins qui font la demande, la liste doit être supprimée par le médecin "dès la fin de l’action de sensibilisation" et le but doit être "d'informer et de sensibiliser, et non d’essayer de convaincre".