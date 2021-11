Covid-19 : la cinquième vague touche les pays de l'Est de l'Europe

Dans l'Est de l'Europe, le nombre de cas positifs au Covid-19 flambe. Tour d'horizon des politiques sanitaires mises en place dans certains des pays les plus touchés.

Une troisième pour tout le monde. L'Allemagne vient d'élargir sa campagne de vaccination, pour faire face à une cinquième vague du Covid-19 : plus de 37 000 cas en 24 heures, un record. Pourtant, les Allemands restent divisés sur l'utilité du vaccin. Berlin veut convaincre les 23% non vaccinés. De nombreux pays européens connaissent une hausse de plus de 50% des cas en une semaine. Pour faire face à cette flambée, certains États prennent des mesures drastiques. À Bucarest (Roumanie) des agents désinfectent les wagons du métro une fois par semaine. Au Danemark, les tests se sont intensifiés et les autorités envisagent le retour du pass sanitaire. À Vienne (Autriche), les restaurants ne seront plus accessibles aux non-vaccinés.

Vaccination des enfants à Vienne

Avec 8 500 en une journée, la capitale autrichienne connaît une hausse importante, que les autorités espèrent maîtriser en élargissant la vaccination. "Nous allons faire en sorte que les enfants de 8 à 12 ans puissent se faire vacciner", explique Michael Ludwig, maire de la ville. Pour cette opération, l'édile viennois a décidé de se passer des autorités européennes de la santé. Un cas pour le moment unique sur le Vieux Continent.