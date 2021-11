Covid-19 : la campagne pour la troisième dose de vaccin est lancée

Il y a foule samedi 27 novembre dans un centre de vaccination contre le Covid-19 de Metz (Moselle). Dans la file d'attente, beaucoup ont moins de 40 ans. Pour faire face à la demande, le responsable du centre, Stéphane Jacopin, a rappelé en urgence du personnel : cinq médecins et neuf infirmières. Grâce à eux, le centre pourra vacciner jusqu'à 1 500 personnes aujourd'hui. "C'est ma troisième injection et c'est très rassurant pour moi", affirme un homme ravi.

Pas de pénurie

L'adjoint au maire en charge de la santé se veut rassurant concernant le stock de doses. 1 000 flacons sont en attente dans le réfrigérateur et d'autres vont encore arriver. "Il y aura des doses pour tout le monde, c'est certain", assure Khalifé Khalifé. Toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent faire leur dose de rappel à condition d'avoir effectué sa deuxième injection il y au moins cinq mois.