Covid-19 : la campagne de vaccination s’accélère dans l’Essonne

Dans le centre de vaccination de Palaiseau (Essonne), on s’active car c’est une course contre la montre. "18 barnums ont été installés en urgence hier (vendredi 5 mars) dans ce gymnase de Palaiseau, car la ville a reçu 1 200 doses de vaccins Pfizer et ce n’était pas prévu. Les personnes âgées de 75 ans et plus, et les plus de 50 ans avec comorbidité sur liste d’attente ont été rappelées et des créneaux en ligne ont été ajoutés hier, dans la soirée", indique le journaliste Jules Lonchampt en direct du centre de vaccination de Palaiseau (Essonne).



L’objectif est de vacciner 60 personnes toutes les heures

Les rendez-vous sont déjà complets. "Conséquences, le rythme de la vaccination va être très soutenu. 1 200 habitants vont donc se présenter ici dans ce gymnase, entre 8 heures et 19 heures aujourd’hui (samedi 6 mars) et demain (dimanche 7 mars). Ils vont être pris en charge par les équipes de soignants, de la protection civile et de la Croix-Rouge", poursuit le journaliste. L’objectif est de vacciner 60 personnes toutes les heures.