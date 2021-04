Covid-19 : la campagne de vaccination s'ouvre aux 60 ans et plus

Une nouvelle phase s'ouvre vendredi 16 avril dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 : de nouveaux publics sont concernés, comme les personnes âgées de 60 ans et plus.

Dès le vendredi 16 avril, les centres de vaccination contre le Covid-19 accueillent les 60 ans et plus pour recevoir leur première injection de vaccin, et ce, "même sans comorbidités", précise le journaliste France Télévisions Simon Riccotier, sur le plateau du 19/20 de France 3. "Cela représente environ 8 millions de personnes. Deux vaccins sont possibles pour elles : Pfizer ou Moderna", poursuit-il. "À noter qu'elles peuvent toujours se faire vacciner chez leur médecin généraliste ou en pharmacie avec AstraZeneca", rappelle le journaliste.

Des créneaux prioritaires pour les métiers à risques

Des créneaux prioritaires ont également été ouverts pour des métiers à risques. À partir de samedi 17 avril, "les plus de 55 ans exerçants ces professions pourront avoir un rendez-vous en centre de vaccination", explique Simon Riccotier. La liste comprend les enseignants, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitenciaires, les agents spécialisés des écoles maternelles et les accompagnants d'enfants en situation de handicap.