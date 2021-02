Covid-19 : l'OMS donne son homologation d'urgence au vaccin d'AstraZeneca

Cette procédure permet aux pays qui n'ont pas les moyens de déterminer eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un vaccin d'y avoir accès plus rapidement.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, lundi 15 février, avoir accordé son homologation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca. Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un vaccin d'y avoir accès plus rapidement. Elle ouvre ainsi la voie à la distribution de centaines de millions de doses à des pays défavorisés privés jusque-là d'immunisation.

Ce feu vert permet au dispositif Covax, mis en place pour assurer un accès équitable au vaccin, d'en commencer la distribution. "Des pays sans accès à des vaccins jusqu'à aujourd'hui vont finalement être capables de commencer l'immunisation de leur personnel soignant et des populations vulnérables, contribuant à l'objectif d'une distribution équitable par le système Covax", a déclaré la docteure Mariangela Simao, la sous-directrice générale de l'OMS chargée de l'accès aux médicaments et aux produits de santé.

Le vaccin d'AstraZeneca représente l'immense majorité des 337,2 millions de doses de vaccins que le dispositif Covax, piloté par l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), entend distribuer au cours du premier semestre de cette année. Ces doses destinées à Covax sont fabriquées en Corée du Sud et en Inde par le Serum Institute of India (SII). L'homologation concerne ces deux versions, selon un communiqué de l'agence onusienne.