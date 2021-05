Covid-19 : l'OMS accorde son homologation d'urgence au vaccin chinois Sinopharm

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné vendredi 7 mai son homologation d'urgence au vaccin chinois contre le Covid-19 Sinopharm, fabriqué à Pékin. Le comité d'experts vaccinaux de l'OMS a recommandé le vaccin, efficace à 76 % selon l'organisation, pour les personnes de 18 ans et plus. Il s'agit du le premier vaccin chinois à recevoir le feu vert de l'agence sanitaire des Nations unies.

La procédure d'homologation aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer d'eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies. Et elle permettra au système Covax, mis en place par l'OMS avec des partenaires de pouvoir envisager de disposer de vaccins supplémentaires.

Vaccin facile à stocker

"L'addition de ce vaccin a le potentiel d'accélérer l'accès à un vaccin anti-Covid 19 des pays qui cherchent à protéger leurs personnels soignants et les personnes à risque", a déclaré la docteure Mariangela Simao, la sous-directrice générale de l'OMS chargée de l'accès aux médicaments et aux produits de santé.

L'OMS estime notamment que le vaccin chinois est facile à stocker, "ce qui le rend particulièrement attrayant pour des zones disposant de faibles ressources". Par ailleurs, c'est également le premier vaccin à porter un petit auto-collant sur chaque fiole qui change de couleur si elle est exposée à la chaleur.

Le Sinopharm, déjà utilisé dans 42 pays et territoires dans le monde, arrive en quatrième position derrière le vaccin d'AstraZeneca (166 pays et territoires), Pfizer-BioNTech (94) et Moderna (46), selon un décompte de l'AFP. Mis à part la Chine, le vaccin est notamment utilisé en Algérie, au Cameroun, en Egypte, en Hongrie, en Irak, en Iran, au Pakistan, au Pérou ou encore aux Seychelles.