Covid-19 : l'immunité collective pour cet été est-elle réalisable ?

Et si le 14 juillet prochain, il y avait deux raisons de lancer un feu d'artifice ? Car outre la Fête nationale, cette date pourrait coïncider avec de l'immunité collective contre le Covid-19 enfin réalisée en Europe. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le commissaire européen français Thierry Breton. Et selon lui, ceci serait possible grâce à la vaccination. "C'est ça qui est inscrit dans la production européenne", a indiqué le Français sur TF1 dimanche 21 mars.

"C'est strictement impossible"

Ainsi, le commissaire annonce la livraison de 350 millions de vaccins en Europe, dont 52 millions en France. Mais pour une immunité collective, il faudrait qu'il y ait "au moins 60% ou 70% de la population française qui soit immune. Que ce soit par voie vaccinale ou par voie naturelle", explique le Pr Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il explique néanmoins que si c'est par voie vaccinale, "ça veut dire globalement 45 millions de personnes vaccinées d'ici cet été". "Je pense qu'on rêve un peu. C'est strictement impossible", tranche-t-il. À ce jour, moins de 2,5 millions de personnes ont été vaccinées avec deux injections. Il faudrait vacciner 18 fois plus avant juillet, y compris les personnes les moins à risque.

