Covid-19 : l'hôpital de Fort-de-France sous tension

L'épidémie progresse en Martinique, le taux d'incidence de 627 est inédit. L'île affiche le plus faible taux de vaccination de France avec la Guadeloupe. La pression se fait ressentir dans les hôpitaux.

Le CHU de Martinique est sous tension. 80 patients Covid sont hospitalisés, ils devraient être 120 en fin de semaine, ce qui inquiète les médecins. "On est qu'au début de l'annonce de la quatrième vague et déjà la situation semble préoccupante par le nombre de patients admis chaque jour", explique le docteur Martine Barclay. Plusieurs services sont transformés en unité Covid et malgré un renfort de la réserve sanitaire, le personnel soignant est épuisant.





Seulement 18% des habitants ont reçu une première dose



En Martinique le taux d'incidence est de 627, c'est sept fois la moyenne nationale. La direction de l'hôpital alerte sur la dégradation de son offre de soin et envisage des transferts vers l'hexagone. "Nous serons très probablement rapidement dans l'incapacité de les prendre en charge de manière satisfaisante", explique le docteur Pacan Radoslaw, chef de pôle adjoint. En Martinique, moins de 18% des habitants ont reçu une première dose, c'est trois fois moins que sur le territoire national.