Covid-19 : l'épidémiologiste Karine Lacombe constate "un impact sur la dynamique de l'épidémie" chez les soignants grâce à la vaccination

La vaccination du personnel soignant contre le Covid-19 a "un impact sur la dynamique de l'épidémie", affirme sur France Inter la professeure Karine Lacombe, infectiologue et épidémiologiste, cheffe de service des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine (AP-HP). Selon elle, "c'est la première fois qu'il y a une dissociation entre l'augmentation des cas en population générale et la stabilisation, voire la diminution des cas chez les soignants". Elle estime que 37% des soignants de l'AP-HP sont vaccinés, toutes catégories confondues.

"C'est vrai que la dynamique s'est enclenchée peut-être dans certaines catégories de soignants plus lentement que ce qu'on aurait voulu", reconnaît l'infectiologue. Mais "le travail au porte-à-porte en expliquant les conséquences et l'intérêt de la vaccination fait que l'on a une adhésion qui est de plus en plus grande", précise-t-elle.

98% d'effets secondaires "absolument mineurs" avec l'AstraZeneca

Concernant les possibles effets secondaires du vaccin AstraZeneca, temporairement interrompu après des suspicions de thromboses liées à son injection, Karine Lacombe affirme que "le vaccin AstraZeneca peut avoir des effets secondaires", mais que "dans plus de 98% des cas, ces effets secondaires sont absolument mineurs". Elle prend l'exemple d'un possible "syndrome pseudo-grippal le lendemain de la vaccination". Selon elle, les enquêtes menées ont permis d'identifier chez les personnes vaccinées "un nombre de thromboses pas plus élevé que dans la population non-vaccinée".