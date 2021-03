Covid-19 : L'Agence européenne du médicament rend un avis positif sur le vaccin AstraZeneca

Après quatre jours de suspension, les doutes sont partiellement levés, jeudi 18 mars, sur le vaccin AstraZeneca. Il sera à nouveau disponible en France dès vendredi 19, dans l'après-midi. Les médecins et pharmaciens vont pouvoir ainsi reprogrammer leurs rendez-vous et rassurer les patients. "C'est un petit peu dommage d'avoir perdu une semaine de vaccination, estime Blandine Baudin, pharmacienne. (…) C'est quand même ça [dont] il faut que les politiques se rendent compte, qu'il faut vraiment y aller, vacciner à tout va, le plus rapidement possible."

Avis positif de l'Agence européenne du médicament

Le vaccin AstraZeneca doit rester un moyen de lutte contre la pandémie, selon l'Agence européenne du médicament. Elle a rendu son avis jeudi 18 mars. "Le vaccin est sûr et efficace pour prévenir le Covid-19, et ses avantages l'emportent largement sur les risques", a déclaré Sabine Staus, de l'Agence. Aucun lien n'a en effet été établi entre le vaccin et les troubles de la coagulation constatés chez de rares patients. Un avertissement sera toutefois ajouté sur la notice, afin de décrire aux patients les symptômes de thrombose, qui doivent attirer l'attention des personnes vaccinées.