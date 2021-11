Covid-19 : l'Agence européenne des médicaments examine une demande d'autorisation du vaccin de Novavax

Le régulateur pourrait rendre son avis dans les prochaines semaines, et autoriser la mise sur le marché européen d'un cinquième vaccin contre le Covid-19.

Bientôt un nouveau vaccin en France ? Le laboratoire américain Novavax dit avoir demandé une autorisation dans l'UE auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), mercredi 17 novembre, a annoncé cette dernière (en anglais). Ce vaccin, nommé Nuvaxovid (également connu sous le nom de NVX-CoV2373), pourrait devenir le cinquième autorisé contre le Covid-19 au sein de l'Union européenne. Il utilise une technologie différente de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde. C'est un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines Spike copiées qui déclenchent une réponse immunitaire, avec un adjuvant.

L'EMA a précisé que l'autorisation de mise sur le marché pourrait être donnée "en quelques semaines", car les données ont déjà commencé à être examinées dans le cadre d'une procédure accélérée dite de "révision en continu". La Commission européenne avait annoncé en août avoir conclu un contrat avec Novavax pour l'achat anticipé de 200 millions de doses de son vaccin, une fois qu'il aura été approuvé par l'EMA. "L'annonce d'aujourd'hui de l'EMA rapproche Novavax de notre objectif d'assurer un large accès mondial à notre vaccin Covid-19 à base de protéines à travers l'Europe", a salué le PDG de l'entreprise, Stanley C. Erck, cité dans un communiqué (en anglais).

Des demandes déposées dans le monde entier

En juin, le géant pharmaceutique avait présenté les résultats d'essais cliniques sur quelque 30 000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique, avec une efficacité de 90,4% contre la maladie et de 100% contre les cas graves à modérés. Le schéma de vaccination prévoit deux injections de 0,5 ml, administrées par voie intramusculaire à 21 jours d'intervalle, a précisé la société. Il peut être stocké à une température entre 2 °C et 8 °C, ce qui pourrait faciliter sa distribution, notamment dans les pays moins développés.

Début novembre, l'Indonésie, qui a été durement touchée par la pandémie de Covid-19, a été le premier pays à autoriser le vaccin de Novavax. La société pharmaceutique a également annoncé avoir reçu une autorisation d'urgence aux Philippines, et avoir déposé une demande d'autorisation d'urgence en Inde et auprès de l'OMS. Des demandes ont également été déposées au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, a précisé Novavax, qui prévoit de déposer une demande aux Etats-Unis "d'ici la fin de l'année".