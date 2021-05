Covid-19 : l'Académie de médecine recommande de rendre le vaccin obligatoire

23 millions de Français ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, et 10 millions ont reçu les deux injections. Malgré ces chiffres encourageants, l'Académie de médecine souhaite rendre la vaccination obligatoire. Les hésitants ou les réfractaires, qui représentent, selon l'Académie de médecine, 30% de la population, pourraient retarder l'immunité collective recherchée. "Les réticents ne comprennent pas très bien l'intérêt à la fois individuel et à la fois collectif de la vaccination. Je pense que c'est une mesure de santé absolument indispensable dans la mesure où il faut tout faire pour ne pas avoir de quatrième vague", affirme le Dr Christine Rouzioux, professeure de virologie et membre de l'Académie de médecine.



Les enfants et adolescents pourraient être ciblés

Les premières personnes visées par ces recommandations sont les professionnels de santé, les enseignants et ceux qui sont restés en première ligne. Suivent tous ceux qui sont en contact avec le public, ainsi que les étudiants. Les enfants et les adolescents, qui, depuis 2017, reçoivent au moins onze vaccins obligatoires, pourraient être ciblés dès que les protocoles vaccinaux seront homologués pour ces tranches d'âge. Pour l'instant, le gouvernement n'est pas favorable à l'obligation vaccinale.