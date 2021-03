Covid-19 : Johnson&Johnson démarrera les livraisons de son vaccin en Europe le 19 avril

Ce vaccin a été, mi-mars, le quatrième à obtenir le feu vert de l'Agence européenne du médicament, après ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca.

Et de quatre. Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire américain Johnson & Johnson sera livré en Europe à partir du 19 avril, a indiqué la société lundi 29 mars. Ce vaccin a été, mi-mars, le quatrième à obtenir le feu vert de l'Agence européenne du médicament, après ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca. Il n'est actuellement administré qu'aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, mais il a aussi été approuvé au Canada.

Pour permettre d'augmenter sa production et de répondre à la demande, Johnson & Johnson a passé ces derniers mois plusieurs accords avec des laboratoires et des sous-traitants en Europe, qui seront chargés de sa formulation ou de sa mise sous flacon : il s'agit de Sanofi en France, de Catalent en Italie, et d'IDT Biologika en Allemagne.

La substance active, qui donne son efficacité au vaccin, proviendra du site de Johnson & Johnson à Leyde aux Pays-Bas.

Une seule injection au lieu de deux

L'UE, qui a passé une commande de 200 millions de doses au laboratoire américain (avec une option pour 200 millions de doses supplémentaires), devrait recevoir au deuxième trimestre quelque 55 millions de doses, avait expliqué mi-mars Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Le laboratoire, de son côté, n'a pas rendu public le calendrier exact de ses livraisons.

Le vaccin repose sur un vecteur viral, selon une technologie déjà utilisée par la société, notamment contre le virus Ebola. Il utilise comme support un autre virus peu virulent, transformé pour y ajouter des instructions génétiques d'une partie du virus responsable du Covid-19. Une fois dans les cellules, une protéine typique du SARS-CoV-2 est produite, éduquant le système immunitaire à la reconnaître.

Ce vaccin est le premier, parmi ceux bénéficiant d'un feu vert de l'OMS, à ne nécessiter qu'une seule injection au lieu de deux, en plus de pouvoir être stocké à des températures de réfrigérateur.