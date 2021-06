Covid-19 : Israël, l'Australie, le Portugal et le Bangladesh imposent de nouvelles restrictions pour lutter contre le variant Delta

Le variant Delta inquiète de plus en plus. L'Australie a imposé samedi 26 juin le reconfinement total pour deux semaines de la ville de Sydney, confrontée à une flambée de nouveaux cas de Covid-19 causée par cette mutation. Plus contagieux, le variant poursuit sa propagation fulgurante à travers la planète forçant plusieurs pays à imposer de nouvelles restrictions.

Identifié pour la première fois en Inde en avril, il est désormais présent dans au moins 85 pays, selon l'OMS. Il est déjà responsable d'une reprise épidémique au Royaume-Uni depuis quelques semaines.

De son côté, confronté à une augmentation "dangereuse et alarmante" des cas de contamination avec ce variant, le Bangladesh va imposer un nouveau confinement extrêmement sévère à partir de lundi.

Port du masque de nouveau obligatoire en Israël

Au Portugal, le variant Delta, qui a provoqué un rebond des contagions, est devenu prédominant, selon les données rendues publiques par la direction générale de la santé. Il représente plus de 51% des nouveaux cas au Portugal et plus de 70% dans la région de Lisbonne. Le pays a décidé de resserrer les restrictions dans les municipalités les plus touchées comme Lisbonne, où les horaires et la capacité d'accueil des restaurants et des commerces ont de nouveau été réduits.

Israël avait déjà rétabli vendredi l'obligation de port du masque dans les lieux publics fermés et les entreprises après une hausse des cas, dans un pays qui se targuait d'être sorti en premier de la crise sanitaire grâce à une vaste campagne de vaccination.

En Afrique du Sud, le variant Delta est aussi à l'origine d'une flambée des nouvelles infections, ont indiqué samedi des scientifiques, tandis que le gouvernement envisage de nouvelles restrictions. Le pays a enregistré 18 762 nouvelles infections samedi, le chiffre quotidien le plus élevé depuis janvier.