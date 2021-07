Covid-19 : "Il faut donner un avantage à ceux qui se font vacciner sinon on n'y arrivera pas", affirme la députée PS Valérie Rabault

"Il faut donner un avantage à ceux qui se font vacciner sinon on n'y arrivera pas", a soutenu vendredi 2 juillet sur franceinfo Valérie Rabault, présidente du groupe Socialistes & Apparentés à l’Assemblée nationale. Le gouvernement prépare un projet de loi pour rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour le personnel soignant. Le Premier ministre souhaite consulter les parlementaires sur le sujet. Dans une lettre adressée aux présidents de groupes parlementaires, Jean Castex interpelle les élus sur deux autres pistes : l'étendue du champ d’application du pass sanitaire et le renforcement de quarantaine obligatoire.

Selon elle, l'idée de laisser un avantage à ceux qui sont vaccinés pour aller dans les bars ou les restaurants "est intéressante", mais "il faut juste vérifier la mise en œuvre pratique". Les manifestations sont souvent organisées par des associations et "cela génère des coûts supplémentaires" quand il s'agit d'appliquer les règles sanitaires, souligne-t-elle.

"La confiance cela ne se décrète pas, cela se construit"

Valérie Rabault se dit aussi "favorable" à titre personnel à l'obligation vaccinale du personnel soignant. Mais "il faut laisser un délai pendant l'été pour que l'obligation n'apparaisse qu'à la rentrée", propose-t-elle.

En revanche, la députée est "défavorable" à l'obligation d'isolement quand on est positif au Covid-19. "C'est une vraie question pour nos démocraties et notre société. Je maintiens la position que j'ai défendue depuis un an et demi. J'y suis défavorable", réaffirme-t-elle.

Valérie Rabault rappelle la nécessité de "tout miser sur la vaccination". Si celle-ci marque le pas ces dernières semaines en France, c'est, selon elle, de la responsabilité du gouvernement, car il y "a eu des ratés". "La confiance cela ne se décrète pas, cela se construit. Et là-dessus, je ne crois pas que le gouvernement ait mis complètement les moyens", regrette-t-elle.