Covid-19 : généralistes et pharmaciens manquent de vaccins

La campagne de vaccination contre le Covid-19 ralentit et certains pharmaciens ou médecins de ville se plaignent d'une pénurie de doses.

Encore raté. Depuis dix jours, une pharmacie de Villeurbanne (Rhône) attend la livraison de vaccins contre le Covid-19. Pendant ce temps, la liste d'attente s'allonge. Pour ces clients, se faire vacciner en pharmacie est une évidence. "C'est plus facile, surtout si on n'a pas Internet, il y a moins d'attente aussi", explique une personne âgée. "On manque cruellement de livraisons de doses", déplore Lionel Amsellem, gérant de pharmacie.

Plusieurs revendications

Même refrain du côté des médecins généralistes. Conséquence : 13% d'entre eux sont fermement décidés à arrêter la vaccination. Ceux qui envisagent de poursuivre leurs efforts demandent de pouvoir prescrire le vaccin Pfizer, une meilleure distribution des doses et davantage de considération.