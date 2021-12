Covid-19 : Faut-il rendre la vaccination obligatoire en France ?

75,4% des Français sont vaccinés. Les 25% restants pourraient-ils être obligés de le faire dans les prochains mois ? Selon Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, le pass sanitaire et la pédagogie suffisent à convaincre. La vaccination obligatoire n'est simplement "pas le choix que la France a fait". Avec 50 000 cas de Covid-19 détectés mercredi 1er décembre dans le pays, certains prônent un durcissement des règles. "On a été au bout de toutes les mesures de pédagogie et de persuasion", estime Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine, qui ajoute que "toutes les pandémies s'arrêtent quand elles rencontrent une immunité collective".

Débat européen à venir

Certains pays européens ont déjà acté l'obligation vaccinale, comme l'Autriche et la Grèce pour les plus de 60 ans, tandis que l'Allemagne l'envisage. Un débat doit avoir lieu, selon Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. "Comment pouvons-nous encourager et penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne ? Cela doit être discuté", a-t-elle déclaré. L'Organisation mondiale de la Santé exhorte les pays à accélérer leur campagne vaccinale, et invite les pays les plus riches à partager leurs doses de vaccin avec les plus démunis.



