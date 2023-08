Covid-19 : faut-il encore se faire vacciner ?

Depuis plusieurs semaines, les cas de Covid-19 repartent à la hausse. Les Français sont-ils prêts à repasser par la case vaccin ?

Alors que les cas de Covid-19 augmentent, au comptoir des pharmacies, c'est la ruée sur les tests. Les résultats positifs se succèdent. Alors, les Français sont-ils prêts à repasser par la case vaccin ? Les avis sont partagés. "Si on me demande, oui. Mais si ce n'est pas recommandé pour mon âge, non je ne la ferai pas", affirme une femme, dimanche 20 août. "J'ai des problèmes de cœur donc il vaut mieux que je me protège", estime une autre.

Un public ciblé

Pour l'instant, les pharmacies administrent une dose de rappel à ceux qui le souhaitent. Mais en octobre, le gouvernement lancera une campagne de vaccination pour un public ciblé : les personnes âgées, les immunodéprimés, les femmes enceintes ou encore les personnes vivant avec des personnes fragiles. Selon la plupart des spécialistes, il n'est pas nécessaire de vacciner le reste de la population.