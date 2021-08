Covid-19 : faudra-t-il faire une troisième dose de vaccin pour être protégé ?

Aura-t-on bientôt tous besoin d'une troisième dose de vaccin anti-Covid ? La question devrait être tranchée dans les jours à venir. Au centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), mardi 3 août, le marathon continue. La possibilité d'une troisième dose divise ceux qui sont présents. "Si on accepte de faire les deux, pourquoi pas une troisième, après, il ne faut pas que ça soit une dose tous les ans, ce serait embêtant", estime une femme.

Les personnes vulnérables sont concernées

Une troisième dose est déjà préconisée pour les personnes immunodéprimées. Elle devrait aussi être instaurée pour les personnes les plus fragiles dès le début de l'automne. "Ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont concernées (...) qui voient leur taux d'anticorps baisser, puisqu'elles ont été vaccinées en premier. Sur le plan sanitaire et immunologique, ça me paraît parfaitement justifié", analyse le Dr Éric-Alain Junes. Selon un consensus scientifique, les réflexes immunitaires s'affaibliraient environ neuf mois après la première injection.