Covid-19 : "Faire croire que ce pass sanitaire a un quelconque intérêt sanitaire, c'est mentir aux gens", affirme Florian Philippot

L'ancien membre du Rassemblement national s'apprête à participer au sixième samedi de manifestation contre le pass sanitaire, et dit vouloir remettre "un peu de sens, de sérénité et de bon sens" dans le débat.

"Faire croire que ce pass sanitaire a un quelconque intérêt sanitaire, c'est mentir aux gens", a déclaré le président du mouvement Les Patriotes Florian Philippot samedi 21 août sur franceinfo, alors que les opposants au pass sanitaire manifestent pour le sixième week-end de suite dans toute la France.

"Il faut que la France sorte de la crise de nerf et retrouve sa liberté." Florian Philippot à franceinfo

franceinfo : Pourquoi manifestez-vous ?

Florian Philippot : C'est manifester pour la liberté des gens, je ne me résous pas à ce qu'on soit dans un pays où il faut montrer un statut sérologique ou un carnet de vaccination pour prendre un café en terrasse. C'est manifester pour le bon sens. Faire croire que ce pass sanitaire, au-delà des principes extrêmement choquants qui sous-tendent sa philosophie, a un quelconque intérêt sanitaire c'est mentir aux gens. Je remarque que la plupart des pays du monde ne sont pas convaincus par ce pass sanitaire et qu'énormément de pays européens n'en veulent pas parce qu'ils ne veulent pas cette société d'apartheid.

Pourquoi rejetez-vous le pass sanitaire ? Il a pourtant une utilité.

C'est totalement faux. Les pays qui l'ont mis en place n'ont pas vu un arrêt de la circulation du virus, par contre ils sont rentrés dans une société épouvantable. Il y a le tout vaccinal, le pass sanitaire, les restrictions. Ca c'est le modèle français. Israël a de l'avance sur nous, d'autres pays ont de l'avance sur nous. Cela ne fonctionne pas. Israël a de nouveau une flambée épidémique et ils veulent mettre un pass sanitaire pour les plus de 3 ans. Du point de vue de la science ce n'est pas efficace. En Suède, qui a refusé les confinements, les restrictions, il y a un mort par jour. Ce n'est pas bien de faire croire que le pass sanitaire empêchera la circulation du virus. Au Royaume-Uni, où tout a rouvert le 19 juillet, on avait annoncé l'apocalypse et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Royaume-Uni ne regrette pas d'avoir rendu sa liberté au peuple.

"Aujourd'hui on va aussi défendre le professeur Raoult et cette conception de la science." Florian Philippot à franceinfo

Ce mouvement n'est-il pas pour vous un moyen de rester dans l'actualité ?

Je ne suis pas dans le mouvement depuis trois semaines. J'y suis depuis 40 semaines. Nous manifestons depuis le 24 octobre 2020 contre la politique de restriction et pour remettre un peu de science, de sérénité et de bon sens dans cette affaire complètement dingue. Je manifeste contre le pass sanitaire et pour la liberté vaccinale.