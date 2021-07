Covid-19 : face au variant Delta, le rôle important de la vaccination

Le variant Delta du Covid-19 touche de plus en plus de pays. Épidémiologiste et professeur de microbiologie, Hervé Bercovier explique dans le 23 heures de Franceinfo, vendredi 2 juillet, que le vaccin contre le virus pourrait jouer un rôle majeur face à cette nouvelle menace. "Chez les gens vaccinés, nous voyons bien sûr de nouveaux cas mais beaucoup moins de cas graves qu’auparavant. Il semble qu’une vaccination large comme on le voit en Israël, où 80% des gens au-dessus de 30 ans sont vaccinés, en Angleterre, où 80% aussi des gens ont au moins une vaccination, l’effet du variant Delta est minime relativement aux précédentes vagues de Covid", déclare-t-il.

Quelles mesures prendre pour freiner la propagation du variant Delta ?

Il est possible de voir prochainement le variant Delta se propager dans de nombreux pays. Pour freiner sa progression, de nouvelles mesures pourraient être à nouveau instaurées selon Hervé Bercovier. "Ce variant a la capacité de contaminer des gens d’une façon extraordinaire, bien plus qu’auparavant, et donc il faudrait dès aujourd’hui, pour éviter d’avoir des vacances gâchées, de remettre des mesures de confinement, des mesures de distance comme elles l’étaient il y a encore quelques semaines", analyse-t-il.