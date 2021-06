Covid-19 : face à la hausse des contaminations, Israël prend des mesures fortes

Un rebond de l’épidémie de Covid-19 a été constaté en Israël depuis plusieurs jours, malgré une vaste campagne de vaccination dans le pays. En duplex dans le 23 heures de Franceinfo jeudi 24, Hervé Bercovier, professeur de microbiologie à l’Université hébraïque de Jérusalem, rappelle que "la vaccination protège contre les formes de maladies graves et contre la mort. Elle ne protège pas contre la contamination des gens. Et là, Israël, on a fait cette erreur de penser qu’il n’y avait plus de Covid et donc on pouvait retourner à une vie complètement normale sans distanciation, sans masque. Nous revenons en arrière. À partir de dimanche, on remettra les masques dans les endroits fermés mais aussi je pense que dès qu’il y aura un attroupement, les gens remettront leurs masques."

Un variant Delta très contagieux

La hausse des contaminations en Israël s’explique notamment par l’apparition du variant Delta du Covid-19 dans le pays. Hervé Bercovier prend l’exemple de certains cas positifs à ce variant en Australie qui ont démontré des premières conclusions inquiétantes. "Des gens ont été contaminés en croisant des gens contaminés, c’est-à-dire que ce variant a une capacité d’infectiosité beaucoup plus grande que les variants que nous avions précédemment", affirme-t-il.