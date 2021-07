Covid-19 : face à la crainte d’une quatrième vague, les touristes peuvent se faire vacciner sur leur lieu de vacances

Le variant Delta progresse toujours en France et laisse craindre une quatrième vague. Les autorités ont rendu possible le fait de recevoir des doses dans des lieux différents, permettant à des touristes de se faire vacciner en vacances.

Trente millions de Français n’ont pas été vaccinés, alors que le variant Delta continue d’inquiéter les autorités. Pour tenter d’accélérer la campagne, le gouvernement a rendu possible le fait de recevoir sa première ou seconde dose partout. À Anglet (Pyrénées-Atlantiques), des touristes parisiens se rendent au centre de vaccination. Le gain de temps est évident pour eux. "On va se faire vacciner et après on va à la plage", s’amuse Alexandre Saint-Cricq.

Un centre de vaccination à quelques pas de la plage

Le centre de vaccination de cette station balnéaire ne désemplit pas et réalise 500 injections par jour. "Cela représente beaucoup moins de contraintes pour les personnes qui viennent, pour la prise de rendez-vous, on peut aller dans plusieurs centres. Faire une première injection dans un, la seconde dans un autre", détaille le Dr Nathalie Bergez. La ville va même aller plus loin, puisqu’elle va mettre sur pied un centre de vaccination éphémère à deux pas de la plage.