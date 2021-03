Covid-19 : en Guyane, "la vaccination des plus de 30 ans va permettre de protéger davantage", affirme l'ARS

L’Agence régionale de santé (ARS) de Guyane a annoncé mardi 30 mars qu’elle ouvrait la vaccination contre le coronavirus à la population âgée de plus de 30 ans. "En vaccinant les plus jeunes, les trentenaires et quadragénaires, on espère protéger davantage le territoire du risque de propagation et d’importation", a expliqué sur franceinfo la directrice de l’ARS Guyane Clara De Bord, alors que le variant brésilien représente actuellement un tiers des cas positifs sur le territoire.

"La population de la Guyane, c'est 300 000 personnes qui sont en moyenne très jeunes", a également expliqué la directrice de l’ARS. "Nous n'avons pas du tout la même pyramide des âges que dans l'Hexagone. Les personnes de 75 ans ne sont que quelques milliers seulement et elles ont été vaccinées."

Cet élargissement, explique-t-elle, est aussi possible "comme nous avons enfin des doses importantes qui sont annoncées au mois d’avril" et que "nous avons ouvert ce mardi notre premier grand centre de vaccination à Cayenne."

"Nous avons 19 000 doses qui sont annoncées sur le mois d’avril", a détaillé Clara De Bort. "Ces doses vont encore augmenter puisque environ 42 000 sont prévues au mois de mai. Donc, la Guyane, comme le reste du territoire, va vraiment profiter d'une augmentation massive des livraisons", a-t-elle terminé.