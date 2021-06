Covid-19 : en Guadeloupe, la campagne de vaccination peine à décoller

La campagne de vaccination contre le Covid-19 n’a pas réussi à convaincre la majorité de la population en Guadeloupe. Mercredi 23 juin, seulement 20 % des habitants ont reçu une première dose du vaccin. Certains restent méfiants. "Ce n’est pas encore assez sûr pour moi", estime un homme interrogé par France 2.

Faire de la prévention pour encourager à se faire vacciner

Certains médecins alertent sur la situation en Guadeloupe. "Certains pensent qu’effectivement, nous sommes peut-être à l’abri. Ce qu’il peut y avoir comme risque, c’est qu’on ait une autre vague qui arrive et qui soit bien plus meurtrière", déclare le docteur Anne-Aymone Gruette, médecin généraliste. En duplex sur place, la journaliste de France Télévisions Dorothée Lachaud annonce que "l’Agence régionale de santé en Guadeloupe multiplie les campagnes pour inciter la population à se faire vacciner, surtout les plus vulnérables car ici sur l’île, les taux de comorbidité sont nettement plus élevés que la moyenne nationale."

Parmi n os sources :

Agence régionale de santé Guadeloupe

Liste non exhaustive.