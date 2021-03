Covid-19 : en Bretagne, les pharmaciens commencent à vacciner

La vaccination dans les pharmacies débute avec un peu d’avance en Bretagne. Dans une officine des environs de Rennes (Ille-et-Vilaine), les rendez-vous s’enchaînent déjà, depuis mardi 9 mars. "On était dans les starting-blocks et on attendait les décrets pour pouvoir vacciner le plus possible de personnes", explique Marie-Claude Duval, pharmacienne.

20 pharmacies testent la vaccination en Bretagne

20 pharmacies bretonnes testent la procédure vaccinale en avant-première. Pas d’ordonnance nécessaire, mais la carte vitale est obligatoire et il faut remplir un formulaire médical. Une fois l’injection réalisée, 15 minutes d’attente sont nécessaires dans un espace aménagé, le temps de surveiller l’apparition d’éventuels effets secondaires. La pharmacie a reçu trois flacons du vaccin AstraZeneca, suffisant pour "vacciner dix personnes", précise Marie-Christine Le Quellec, pharmacienne. Dès lundi 15 mars, les officines recevront partout en France de quoi vacciner 20 patients par semaine.

