Covid-19 : Emmanuel Macron annonce l'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans le 10 mai

Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans à partir du 10 mai, alors qu'il inaugurait le premier centre de vaccination parisien, jeudi 6 mai. Des millions de personnes sont concernées par cette annonce qui intervient plus tôt que prévue. À partir du 12 mai, le chef de l'État a précisé que "chacun quel que soit son âge et son état de santé, pourra s'inscrire le jour pour le lendemain à une vaccination, au cas où il reste des doses non administrées", explique le journaliste Jeff Wittenberg, en direct de la porte de Versailles, à Paris, pour le 12/13 de France 3.

1 500 à 2 000 vaccinations par jour

L'idée est de pallier le gâchis de doses, qui intervient lorsque des personnes annulent leur rendez-vous. Dans ce vaccinodrome de Paris intramuros, 1 500 à 2 000 personnes pourraient être vaccinées chaque jour par les pompiers de Paris. Ce chiffre pourra monter jusqu'à 3 000 selon le nombre de doses.