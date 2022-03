Covid-19 : des millions de doses de vaccin jetées

Dans une décharge, des carton entiers de vaccins anti-covid sont jetés au Nigeria car ils sont périmés. Le gaspillage risque de se répéter car les stocks s’accumulent alors que le rythme des vaccinations ralentit. Dans le monde, il y a ainsi en stock plus de 2,2 milliards de doses, avec un record pour la Chine qui en possède 292 millions. "De nombreux pays à haut revenus ont acheté plus de doses que ce dont leur population avait besoin. Certains ont acheté plus de cinq doses par habitant", déclare le docteur Matt Linley, directeur analyste.



Une logistique compliquée

Plus de 240 millions de doses auraient dépassé leur date limite d’utilisation, plus courte que pour les autres vaccins. Les pays du nord s’étaient engagés à donner une partie de leur stock aux pays du sud via le dispositif Covax, mais certains sont arrivés presque périmés tandis que d’autres sont mal acceptés par la population. Selon Pauline Londeix, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, les pays du nord ont transmis plus de vaccins Jensen ou Astrazeneca, car leurs populations en voulaient moins. La logistique est aussi compliquée et défaillante.

