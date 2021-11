Covid-19 : des gestes barrières moins respectés ?

Certains utilisent les coudes, d'autres les genoux, ou saluent de loin avec leurs mains. Pour éviter la propagation du Covid-19, des millions de Français ont employé des gestes de salut évitant les contacts entre peaux, et ce, pendant près de 19 mois. Mais désormais, il y a moins de vigilance chez les Français qui reprennent peu à peu leurs habitudes : la bise et le serrage de mains sont de plus en plus fréquents.

Des habitudes qui reviennent

Selon un sondage de l'institut Ifop, près de 65% des Français s'embrassent, comme s'il fallait compenser tous les bisous manqués durant les confinements et la crise du Covid-19. "On retrouve un peu les habitudes sociales d'avant", déclare un passant. Des gestes barrières de moins en moins respectés en raison de la vaccination avancée. Cependant, le vaccin ne protège pas totalement de la contamination. "Il faut remettre le masque en milieu intérieur", rappelle le Pr Antoine Flahault, directeur de l'institut de santé globale de Genève (Suisse).