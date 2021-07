Covid-19 : des essais cliniques dans l'espoir d'un traitement

42% de la population française est vaccinée contre le Covid-19, encore trop peu selon le conseil scientifique. Le variant Delta provoque des formes graves. Un laboratoire développe un traitement antiviral pour guérir du Covid et éviter les complications.

Comment éviter que l'état des personnes infectées par le coronavirus ne s'aggrave ? Un an après le début de l'épidémie, le défi est entier pour les chercheurs et soignants. De gros progrès ont cependant été faits dans la prise en charge des malades comme une meilleure maîtrise de l'oxygénation ou l'utilisation de corticoïdes ou d'anticoagulants. Les essais cliniques continuent comme avec le Molnupiravir d'un laboratoire américain, un médicament qui a été développé contre le virus de la grippe et se trouve très actif contre le Covid-19.

La communauté médicale prudente

Il faut désormais attendre les essais cliniques de phase 3 à large échelle, chez les patients à risque non hospitalisés. La communauté médicale reste prudente après de nombreux espoirs déçus. "On s'est beaucoup focalisés sur ce qu'on voyait dans le tube à essais et dans le tube à essai beaucoup de médicaments fonctionnent. Mais dans la vraie vie il y a un délai, l'utilisation du médicament, sa toxicité, sa dose", explique l'infectiologue Benjamin Davidio.