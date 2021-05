Covid-19 : des créneaux réservés par les jeunes au centre de vaccination de Coudoux

Depuis plusieurs jours, au centre de vaccination contre le Covid-19 de Coudoux (Bouches-du-Rhône), la moyenne d'âge des patients s'est considérablement rajeunie. En effet, beaucoup de jeunes adultes souhaitent se faire vacciner le plus tôt possible. "J'ai attendu deux mois avant de me faire vacciner. Ça fait deux mois que j'essaie de me connecter (...). J'avais très envie de me faire vacciner parce qu'avec tout ça, j'avais peur de choper le Covid, et en plus, je suis une personne à risque", confie une jeune femme.

Jusqu'à 1 900 injections par jour

Le grand centre de Coudoux vaccine sans relâche. Jusqu'à 1 900 injections sont effectuées chaque jour. 5 000 créneaux étaient encore disponibles dans la semaine du 24 mai. "Nous sommes à peu près 50 personnes pour faire tourner le vaccinodrome, personnel médical inclus. Avec 50 personnes, on peut monter jusqu'à 2 000, 2 500 vaccinations par jour sans aucun problème", explique le lieutenant Laurent Pemezec, chef du centre de vaccination. Depuis son ouverture, près de 100 000 personnes ont déjà été vaccinées dans ce centre.