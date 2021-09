Covid-19 : des collégiens bretons de moins de 12 ans vaccinés par erreur à Rennes

Au moins quatre collégiens de moins de 12 ans ont été vaccinés par erreur, ce jeudi à Rennes, selon une information France Bleu Armorique. L'Agence régionale de santé de Bretagne reconnaît que ces injections n'auraient pas dû être réalisées puisque la vaccination contre le Covid-19 n'est possible qu'à partir de 12 ans révolus.

Pas encore de responsable identifié

Ces quatre élèves, nés entre le mois d'octobre et de décembre 2009 et donc âgés de 11 ans, ont été vaccinés alors que 25 élèves du collège de l'Assomption de Rennes recevaient leur première injection au gymnase Trégain, dans le quartier Maurepas. Ils sont venus sur le temps scolaire, dans le cadre de la campagne de vaccination organisée par l'Agence régionale de santé de Bretagne et le Rectorat de l'académie de Rennes.

Le ou les responsables de cette erreur n'est pas encore connu, que ce soit le collège privé, le centre de vaccination ou les parents qui doivent prendre en compte la mention "12 ans minimum" en remplissant le formulaire d'autorisation remis au collège.