Covid-19 : des célébrités appellent le G7 à donner des vaccins aux pays pauvres

Liam Neeson, Orlando Bloom, David Beckham... Dans une lettre ouverte, une trentaine de célébrité ont appelé, mardi 8 juin, les membres du G7 à donner aux pays pauvres des doses de vaccins contre le Covid-19, à l'approche du prochain sommet mondial, du 11 au 13 juin à Cornouailles, en Angleterre.

"Le monde a passé un an et demi à lutter contre la pandémie de Covid-19, mais le virus se propage toujours dans de nombreux pays et produit de nouveaux variants susceptibles de nous renvoyer tous là où nous avons commencé", avertissent les célébrités dans leur message.

Les signataires, parmi lesquels figurent les acteurs et actrices Liam Neeson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Whoopi Goldberg ou encore les footballeurs David Beckham et Sergio Ramos, exhortent les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, du Canada, du Japon, de l'Allemagne et des Etats-Unis à s'engager à partager en urgence avec les pays pauvres au moins 20% de l'approvisionnement en vaccins.