Covid-19 : des brigades de vaccination à domicile

"On a trois heures devant nous pour faire nos six vaccinations" annonce l'infirmier alors que débute sa tournée. "C'est très très bien, c'est très rassurant" sourit Roland Webel, tout juste vacciné et qui n'aurait pas pu se déplacer jusqu'à un centre de vaccination. Gilbert Granddidier se réjouit lui aussi d'avoir pu être vacciné chez lui :"Si c'est pour voir mes petits-enfants, mes arrieres petits-enfants, et puis ne pas leur transmettre des maladies quand ils viennent ici, c'est la joie pour moi".

D'importantes précautions pour transporter le vaccin

"Il est rangé, conditionné dans un espace qui est complètement protégé pour amortir les vibrations, les changements de température" assure Oliver Babel, infirmier de la brigade vaccinale. Après l'injection de la dose, l'équipe reste une quinzaine de minutes chez le patient, et lui téléphone dans la demi-heure qui suit, pour observer d'éventuels effets secondaires. Dans l'agglomération de Nancy, 2 000 personnes de plus de 75 ans ont été recensées par l'Agence régionale de santé et pourraient bénéficier de cette vaccination à domicile.

