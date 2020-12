Covid-19 : début de la vaccination en France dimanche, notamment à Sevran, en Seine-Saint-Denis

Ces premières injections du vaccin développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech seront ensuite étendues à d'autres établissements.

La vaccination contre le Covid-19 débutera dimanche 27 décembre en France notamment dans l'unité de séjour de longue durée de l'hôpital René-Muret à Sevran, en Seine-Saint-Denis, a indiqué mercredi 23 décembre à l'AFP l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont dépend l'établissement.

"Il y aura d'abord deux ou trois établissements concernés. Un du côté de Paris, pas très loin de Paris, un autre du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et puis éventuellement un troisième qui est en discussion", avait déclaré mardi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Quelques dizaines de résidents"

Un de ces établissements sera l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret, a indiqué l'AP-HP, confirmant une information du Monde. Le journal évoque aussi le centre gériatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon comme possible lieu de vaccination dimanche, mais ni le ministère de la Santé ni l'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté n'ont confirmé à l'AFP cette information.

Les USLD (unités de soins de longue durée) sont des structures d'hébergement et de soins consacrées aux personnes âgées de plus de 60 ans. Elles sont adossées à un établissement hospitalier. Les moyens médicaux qui y sont mis en œuvre sont plus importants que dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Ces premières injections du vaccin développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech concerneront "quelques dizaines de résidents d'abord dimanche", avait précisé Olivier Véran. Ensuite l'opération sera étendue "à d'autres établissements le lundi puis le mardi. On va égrener comme ça progressivement, c'est l'initiation de la campagne vaccinale", avait-il ajouté.

L'autorisation de mise sur le marché, accordée lundi par Bruxelles au vaccin, lui ouvre les portes des 27 pays de l'UE, mais chaque Etat est maître de ses procédures. En France, la Haute Autorité de santé (HAS) doit rendre jeudi un avis sur ce vaccin baptisé Comirnaty en référence à la technologie employée (ARN messager, mRNA en anglais).