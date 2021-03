Covid-19 : de plus en plus de Français au rendez-vous de la vaccination

Les personnes âgées de plus de 70 ans sans comorbidités ont désormais accès à la vaccination contre le Covid-19. Depuis ce samedi 27 mars, la campagne de vaccination s’accélère un peu partout en France, répondant ainsi aux attentes d’Emmanuel Macron qui avait demandé dans la semaine à ce que la vaccination se déroule "matin, midi et soir". À Toulouse (Haute-Garonne), Bordeaux (Gironde) ou en Île-de-France, la défiance face aux vaccins semble bien loin. "Je suis très contente. Après la deuxième injection, on pourra revivre normalement et revoir les enfants tout en faisant attention", confie avec soulagement une dame.

Des files d’attente énormes

Le retour à une vie plus normale est la principale source de motivation. Dans un gymnase de la banlieue parisienne, la file d’attente était énorme. Les places sont chères et l’enthousiasme grandissant. À Toulouse, devant un centre de vaccination géant, ceux qui n’ont pas rendez-vous tentent quand même leur chance. Le mois dernier, la région possédait 50 000 doses de vaccins. Elle en a le double ce mois-ci. Le gouvernement a toujours pour objectif de vacciner 30 millions de Français d’ici la fin du mois de juin.