Covid-19 : de nombreux enfants de 5-11 ans peuvent se faire vacciner

La France passe une nouvelle étape dans sa lutte contre l’épidémie de Covid-19. Mercredi 22 décembre, certains enfants âgés entre 5 et 11 ans vont être vaccinés contre le Covid-19. C’est notamment le cas Tessa Sousa qui, après en avoir discuté avec ses parents, a décidé de se faire vacciner contre le virus. Une manière selon elle de protéger ses proches et "pour que les personnels soignants n’aient plus à subir tout ça dans les hôpitaux et qu’on puisse sortir de la pandémie".

Un vaccin spécialement conçu pour les enfants

Dans un premier temps, un test sérologique rapide est réalisé pour vérifier que l’enfant n’a pas déjà contracté le Covid-19. Si c’est le cas, seule une dose est administrée. Le vaccin a été spécialement conçu pour les enfants par Pfizer. Les études disponibles s’avèrent plutôt rassurantes : seuls 14 cas de myocardites ont été signalés sur les sept millions d’enfants vaccinés aux États-Unis.