Covid-19 : de nombreux centres de vaccination rouvrent leurs portes

Quelque 10 millions de Français ont reçu leur dose de rappel. Un niveau qui pourrait augmenter plus vite selon certains, qui peinent à trouver un rendez-vous. Des mairies rouvrent des centres de vaccination.

Un centre de vaccination est ouvert sept jours sur sept à Lespinasse (Haute-Garonne), à 20 kilomètres de Toulouse. Les créneaux sont disponibles même le dimanche. Pour faire face à une forte demande, 150 injections supplémentaires sont administrées par jour, portant à plus de 500 personnes le nombre de Français pouvant se faire vacciner quotidiennement.

Soutien de la mé de cine de ville

À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la préparation des doses s'enchaîne aussi. En raison de la pénurie locale, il ne reçoit plus beaucoup de dose et devra vacciner avec le vaccin Moderna. "Pour nous, cela ne change pas grand-chose mais les gens sont très inquiets, ils demandent quasiment systématiquement quel vaccin ils vont recevoir", explique Patrick Frigout, infirmier libéral. Face à l'affluence, le gouvernement compte s'appuyer sur la médecine de ville et les préfectures rouvrent les grands centres de vaccination.