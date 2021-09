Covid-19 : dans les Ehpad, les résidents reçoivent une troisième dose du vaccin

La campagne vaccinale contre le Covid-19 continue avec la troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans dans les Ehpad. Celle-ci doit officiellement débuter lundi 13 septembre. Certains établissements ont déjà commencé les injections ce vendredi 10 septembre.

Le discours est clair dans les Ehpad, les résidents ne veulent plus être coupés de toute vie sociale, comme ce fut le cas lors des différents confinements. "J'étais un peu dans l'attente et je voulais que ça se fasse au plus vite pour être sûre d'être à l'abri", explique Louise Noël qui sera la première résidente de l'Ehpad Péan à Paris à recevoir la troisième dose de vaccin contre le Covid-19.

Les familles soulagées par l'existence d'une troisième dose

Mais les résidents ne sont pas les seuls décisionnaires, l'accord de la famille est indispensable. Contrairement aux deux premières doses, le personnel de santé trouve qu'il y a moins de réticence de la part des familles concernant l'injection d'une dose supplémentaire. "C'est beaucoup plus simple désormais, les familles sont même soulagées que l'on puisse s'en occuper directement au sein de l'établissement", raconte Romy Lasserre, directrice de l'Ehpad Péan. Ici, les résidents ont reçu la première dose il y a neuf mois et pour les autorités sanitaires, ils pourraient être en danger, d'autant que dans cette structure, le masque n'est pas obligatoire pour les pensionnaires.