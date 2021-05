Covid-19 : comment sont évalués les vaccins ?

Les vaccins des laboratoires pharmaceutiques sont évalués par l'Agence européenne du médicament, puis leurs conditions d'utilisation sont déterminées par l'Agence française du médicament. Damien Mascret, médecin et journaliste, apporte des précisions, mardi 25 mai.

Comment sont évalués les vaccins ? "Il y a beaucoup de verrous de sécurité, explique Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions. Les données qui sont fournies par les industriels du médicament et les laboratoires pharmaceutiques vont être analysées par l'Agence européenne du médicament, en l'occurrence pour les vaccins, qui va évaluer avec des experts indépendants toutes ces données, pour déterminer s'il y a une bonne efficacité et une bonne sécurité." Ce n'est que si ces critères sont réunis que l'autorisation de mise sur le marché est délivrée.

Surveillance des effets secondaires

L'Agence française du médicament (ANSM) détermine quant à elle les conditions d'utilisation du vaccin. Pour la pharmacovigilance, soit la surveillance des effets secondaires, les médecins font remonter leurs observations au centre régional spécialisé en la matière, qui lui-même envoie ces informations à l'ANSM. "On va déterminer à ce moment-là s'il y a une information à faire par exemple aux médecins, ou au grand public, comme ça a été le cas pour les thromboses", ajoute l'expert.