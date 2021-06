Covid-19 : comment se comporte le virus chez les personnes vaccinées ?

Le 23 heures de franceinfo analyse la réaction des personnes vaccinées face au Covid-19. Les vaccins ARN messager restent très efficaces et apportent des anticorps qui protègent contre le virus.

Comment agit le virus sur les personnes vaccinées ? Selon une étude menée en Californie entre décembre et février 2021, sur 36 659 sujets vaccinés, 22 ont été infectés entre un et quinze jours après la seconde dose de vaccin. Les cas sont très rares, les vaccins ARN messager sont très efficaces. Dans le détail, le virus pénètre dans le nez et la gorge avant de se multiplier. Avec le vaccin, les cellules sont entraînées à reconnaître la signature du virus, la protéine spike.

Les anticorps détruisent le virus

Les anticorps sont fabriqués sur cette protéine et font un barrage pour bloquer la gorge et empêcher que le virus n’atteigne les poumons. "On va retrouver à peu près cinq fois moins de virus chez les gens vaccinés. Le peu de virus restant n’est pas suffisant pour le transmettre", décrypte Stéphane Paul, immunologiste du Comité vaccin Covid-19. Après quelques jours, le virus est détruit par les anticorps.