Covid-19 : comment progresse le variant Delta ?

Pas de temps à perdre pour traquer le variant Delta du Covid-19 à Ballaison, village de Haute-Savoie. Quatre membres d'une même famille y ont été infectés. Alors, le maire et les autorités sanitaires proposent un dépistage aux habitants. Le but : repérer d'éventuels cas positifs pour qu'ils s'isolent. Sur les 1 500 habitants, 115 sont venus au centre éphémère, installé devant la mairie. Parmi les volontaires qui se sont présentés, certains ont déjà reçu une injection. Des vaccinations sans rendez-vous y seront proposées dès le mardi 29 juin.

Des foyers "insuffisants" pour relancer l'épidémie

Allons-nous continuer à découvrir des foyers de contamination ? "C'est probable", lance le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3, lundi 28 juin. "On s'aperçoit qu'il y a une multitude de petits foyers (...) à chaque fois qu'on va tester, on va trouver de plus en plus de variants Delta, mais ces foyers sont probablement insuffisants pour faire une grande rivière et relancer l'épidémie." Le journaliste rappelle également l'importance de la vaccination dans ce phénomène.

