Covid-19 : comment évolue l’épidémie en France ?

Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 2 septembre, le journaliste Gaël Giordana revient sur les derniers chiffres de l’épidémie de Covid-19 en France. "Force est de constater que l’épidémie ralentit en France. 16 095 cas positifs en moyenne, c’est ce qu’a dit Covid Tracker. C’est -20% par rapport à la semaine dernière", indique-t-il. Les admissions en soins critiques sont en baisse. Le journaliste souligne également l’avancée de la campagne de vaccination en France : 84% des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. Par contre, au niveau de l'avancée de l'épidémie, il existe encore des disparités territoriales. De plus, entre le retour de vacances, la rentrée scolaire et le retour en présentiel dans les entreprises, "il y a un risque accru de contamination au Covid-19", rappelle Gaël Giordana.

Éviter un reconfinement

La présence du variant Delta ainsi que la rentrée scolaire ou d’autres éléments peuvent laisser craindre que cette tendance soit chamboulée. En revanche, le professeur Arnaud Fontanet, directeur de l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut Pasteur de Paris, explique que "la bonne nouvelle, c’est que quand vous avez 80% de la population immunisée, que ce soit par vaccin ou par infection naturelle, vous êtes beaucoup plus réactifs sur les curseurs. J’ai bon espoir qu’on n’ait pas besoin d’aller jusqu’à des couvre-feux et des confinements cette fois-ci mais qu’en resserrant un petit peu la visse quand ce sera nécessaire, on arrivera à tenir la jauge", déclare-t-il.