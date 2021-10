Covid-19 : comment accélérer la campagne pour la troisième dose ?

Depuis quelques jours, la fréquentation du centre de vaccination de Clamart (Hauts-de-Seine) augmente. Sur les 182 personnes qui ont été reçues lundi 18 octobre dans ce centre, 141 venaient pour leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19. "On ressent depuis une quinzaine de jours une montée en puissance, et on vaccine facilement entre 100 et 150 personnes par jour", indique Christine Quillery, maire adjointe à la santé.

Moins d'un tiers des personnes éligibles ont reçu une troisième dose

Pour inciter les plus de 80 ans à recevoir leur troisième dose de rappel, l'Assurance maladie a envoyé plusieurs millions de courriers. "Comme on en reparle et qu'il y a des recrudescences de Covid, mieux vaut prévenir que guérir", s'amuse Bernard Barbier, qui a reçu un mail il y a quelques jours et répondu à l'appel. Sur un total de 5,9 millions de personnes éligibles, seulement deux millions se sont présentées pour le moment. Afin d'augmenter la cadence, le gouvernement devrait demander l'avis de la Haute Autorité de Santé dans les prochains jours.