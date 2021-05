Covid-19 : ces vaccinodromes qui recherchent des candidats à la vaccination

Dans la salle de spectacle Le Scarabée de Riorges (Loire), réaménagée en vaccinodrome, la vaccination bat de l’aile, mardi 25 mai. De nombreux créneaux sont disponibles et les volontaires se font attendre, au grand dam des bénévoles sur place. « Aujourd’hui, on arrive à une reprise économique, une reprise du travail, qui fait que la plupart des personnes qui souhaitent se faire vacciner sont des personnes actives, et dans la semaine, les créneaux qui sont les plus libres sont en journée. Tous ceux qui souhaitent se faire vacciner peuvent venir se faire vacciner », indique Flora Hamelin, responsable du centre de vaccination Scarabée.

Réadaptation des horaires ?

Certains n’ont pourtant pas hésité. Une jeune femme a ainsi pris rendez-vous seulement 15 minutes avant de venir. Ouvert actuellement de 9 heures à 17 heures, de nouveaux horaires plus adaptés seront étudiés rapidement par l’agglomération roannaise.